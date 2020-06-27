Конференция КПРФ поддержала выдвижение депутата Щапова на выборы губернатора Приангарья

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Региональная партийная конференция КПРФ в субботу поддержала выдвижение депутата Государственной думы Михаила Щапова на досрочные выборы губернатора Иркутской области, назначенные на 13 сентября 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в субботу пресс-службе депутата.

"КПРФ выдвинула Михаила Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области. Такое решение было принято единогласно 67 делегатами 52-й внеочередной конференции Иркутского областного отделения КПРФ, которая состоялась в субботу 27 июня", - сообщили в пресс-службе.

Щапов родился в городе Киренске Иркутской области в 1975 году. Работал в Федеральной службе безопасности. В сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы от КПРФ. В парламенте входит в состав комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и в комитет по бюджету и налогам.

Досрочные выборы губернатора в Иркутской области назначены в связи со сложением полномочий 12 декабря 2019 года коммуниста Сергея Левченко. Он был избран губернатором региона в сентябре 2015 года, после его отставки временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.

Документы в избирательную комиссию для участия в досрочных выборах губернатора области подали 11 человек. Как сообщал ТАСС, ранее документы в избирательную комиссию подали временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, домохозяин Александр Плескач, временно неработающий Вадим Катков, пенсионер Валерий Николаев и делопроизводитель Центра обеспечения судебных участков мировых судей Наталья Киселева, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Экс-губернатор Сергей Левченко, который не может принять участие в выборах в связи с тем, что его отставка была досрочной, ранее обратился к президенту РФ с просьбой разрешить ему стать кандидатом.