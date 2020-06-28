В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Первый летальный случай у пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Республике Алтай, всего в регионе выявлено 616 человек с вирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"В Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Это житель соседнего региона 1932 года рождения, которого около месяца назад сын перевез в Майминский район Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы, у мужчины несколько раз поднималась температура до 39 градусов, за медпомощью ни он, ни родственники не обращались. Вызов в скорую помощь поступил только 23 июня, мужчину доставили в республиканскую больницу с внебольничной правосторонней пневмонией. Ему провели обязательное тестирование на коронавирус, тест от 24 июня был отрицательным.
"Мужчина умер в пятницу, 26 июня. При вскрытии вирусной пневмонии или изменений, характерных для COVID-19, не выявлено. Только при лабораторном исследовании материалов (метод ПЦР) был подтвержден коронавирус. Материалы направлены в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск)", - рассказали в пресс-службе, добавив, что пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы, что способствовало развитию внебольничной пневмонии.