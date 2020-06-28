В Республике Алтай зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Первый летальный случай у пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Республике Алтай, всего в регионе выявлено 616 человек с вирусом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Республике Алтай зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Это житель соседнего региона 1932 года рождения, которого около месяца назад сын перевез в Майминский район Республики Алтай", - сказал собеседник агентства.