Один человек погиб во время пожара после взрыва газового баллона на Алтае

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел во время пожара в частном доме в городе Камень-на-Оби (Алтайский край). Один человек погиб и один пострадал, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону в понедельник.

"По предварительным данным, в Камне-на-Оби произошел пожар в частном доме, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем. Во время пожара произошел хлопок газового баллона. Погибла женщина - жительница дома, мужчина, по предварительной информации ее супруг, пострадал, госпитализирован", - сказали в МЧС.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Пожарные работают на месте происшествия.