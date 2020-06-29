{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Еще в пяти районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи

Он действует на территории Венгеровского, Татарского, Чистоозерного, Здвинского и Доволенского районов

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи ввели еще в пяти районах Новосибирской области - Венгеровском, Татарском, Чистоозерном, Здвинском и Доволенском, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального Минсельхоза.

На прошлой неделе в первых шести районах на юго-западе региона - Купинском, Баганском, Карасукском, Сузунском, Кочковском и Чановском - был введен аналогичный режим. Там созданы комиссии для оценки потерь сельхозпредприятий. Оценку ущерба планируется подготовить до 10 июля, Минсельхоз совместно с профильным комитетом регионального парламента подготовит предложения по мерам поддержки сельхозорганизаций.

В середине июня губернатор Андрей Травников предложил ввести режим ЧС на территории районов на юго-западе региона, где зафиксирована засуха. Дефицит осадков, по его словам, может привести к срыву планов по заготовке кормовых культур.

Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал глава министерства сельского хозяйства области Евгений Лещенко, аграрии рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.

Теги
РоссияНовосибирская область
"Известия": в России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам
В Минобрнауки сообщили, что внедрение формата проектов "Стартап как диплом" и "Бизнес-проект с длительным сроком разработки" коснется 40 вузов
Читать полностью