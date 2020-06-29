Глава Новосибирской области предложил открыть пляжи в административном центре

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил мэру Новосибирска открыть пляжи на территории города. Об этом он сказал в ходе оперативного совещания облправительства в понедельник.

В выходные ограничения на работу ресторанов, спортзалов, торговых центров и кинотеатров в Новосибирской области продлили до 1 августа. Также в регионе был продлен запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных обрядов.

"Давайте при первой же возможности официально пляжи открывать, потому что погода сейчас стоит такая, что людей удержать дома достаточно сложно, все хотят уже, конечно, начать пляжный сезон", - сказал Травников.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, открытие пляжей в городе задерживается по причинам, не связанным с пандемией коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что пока места отдыха не позволяет открыть санитарное состояние воды.

В середине июня начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов сообщал, что к вводу к эксплуатации в регионе готова только треть городских пляжей - шесть из 21, всего на территории области 309 мест для организованного отдыха. По словам Крапова, пандемия стала причиной задержки в подготовке водных объектов к пляжному сезону.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, ранее был установлен до 30 июня. После майских праздников глава региона объявил, что режим самоизоляции в области будет продлен до особого распоряжения. Однако в регионе начали действовать послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 8 июня смогли возобновить работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м, имеющие отдельный вход с улицы. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк.