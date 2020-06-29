Власти Приангарья сняли режим ЧС, введенный из-за лесного пожара в Жигаловском районе

ТАСС, 29 июня. Пожарные потушили лесной пожар площадью 180 га в Жигаловском районе Иркутской области, действовавший с 21 июня. Власти сняли режим ЧС, введенный в районе 25 июня, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

"В Жигаловском районе с сегодняшнего дня снимается режим чрезвычайной ситуации в лесах", - говорится в сообщении со ссылкой на главу местной администрации Игоря Федоровского. Уточняется, что остановить распространение огня удалось в том числе за счет взрывных работ по кромке пожара.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в лесах Жигаловского района из-за пожара в 20 км от населенного пункта, который не удавалось потушить с 21 июня. Его причиной стали грозы и шквалистый ветер. Из-за сложного рельефа и отсутствия лесных дорог не получилось доставить лесопожарную технику к месту возгорания. Пожар вручную тушили 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы.

По данным правительства региона, в понедельник в Иркутской области горят леса на площади более 2,3 тыс. га, включая пожар на землях нацпарка "Заповедное Прибайкалье" в Иркутском районе.