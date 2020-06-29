Первые торги по реализации имущества Байкальского ЦБК состоятся в середине июля

БАЙКАЛЬСК /Иркутская область/, 29 июня. /ТАСС/. Первые торги по реализации имущества Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Приангарье, находящегося в процессе банкротства, назначены на 21 июля. Большая часть имущества будет выставлена единым лотом, в который войдет 341 объект, в том числе 237 объектов недвижимости, стоимость лота составит 364 млн рублей, сообщил ТАСС в понедельник управляющий директор БЦБК Иван Власенко.

"21 июля - первые торги по большому единому лоту. На две недели позже будут торги по реализации имущества, находящегося в залоге компании "Иркутскэнерго", это семь объектов. [Стоимость большого лота] - 364 млн рублей", - сказал Власенко.

Как пояснил ТАСС старший вице-президент госкорпорации "ВЭБ. РФ", которая является основным кредитором БЦБК, Антон Григоров, решение о реализации имущества комбината единым лотом было принято еще в 2016 году. Тогда в единый лот было выделено социально значимое имущество, связанное с рекультивацией карт-накопителей комбината. Около 80 объектов были переданы в муниципалитет, городу Байкальску. Оставшееся имущество в течение года укомплектовывали и оценивали, в 2019 году была запущена процедура.

По словам Григорова, реализация имущества единым лотом позволит избежать большого количества собственников и конфликта интересов, что могло бы осложнить работу на площадке.

Григоров также добавил, что в единый лот вошел 341 объект, в том числе 237 объектов недвижимости и 104 объекта движимого имущества.

Госкорпорация "ВЭБ.РФ" планирует принять участие в торгах по выкупу имущества комбината, сообщил также Григоров.

"ВЭБ интересуется конкурсной массой. Я думаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли госкорпорация принять участие в торгах. По его словам, целесообразно, чтобы у имущества был один собственник. Это не приведет к конфликту интересов в работе по развитию площадки бывшего комбината.

Собеседник агентства также сообщил, что долг комбината перед ВЭБ.РФ сейчас составляет порядка 3,6 млрд рублей. Из них 1,8 млрд - это долг, который был выкуплен в 2012 году у группы "Альфа", остальное - средства, вложенные в обеспечение жизнедеятельности промплощадки. В частности, уже восстановлено и поставлено на учет большое количество объектов.

"Если мы поймем, что в площадку необходимо осуществить большие инвестиции для того, чтобы ее очистить, тогда мы примем решение о передаче всего этого имущества государству", - сказал Григоров. Передача имущества комбината государству в случае, если ВЭБ.РФ выиграет торги, позволит, по его словам, включить площадку БЦБК в государственные программы по проведению рекультивации.

Комбинат ликвидируют летом 2021 года

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат будет ликвидирован как юридическое лицо летом 2021 года, сообщил также Власенко.

"[Процесс ликвидации] планируется завершить летом следующего года. <…> Исключим из единого реестра юридических лиц предприятие, такого названия уже не будет", - сообщил он ТАСС.

Власенко отметил, что такая процедура требует значительного времени, поскольку сначала необходимо реализовать имущество единым лотом. Первые торги назначены на 21 июля. После процедуры торгов, как отметил собеседник, предстоит зарегистрировать права на площадку на нового собственника, что также займет определенное время. Кроме того, ряд формальностей необходимо соблюсти в рамках конкурсного производства.

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.