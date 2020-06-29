С места разлива топлива под Норильском вывезли почти 158 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли более 4,6 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено почти 158 тыс. тонн грунта. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров, всего 33 031 кубометр. <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 620 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 157 929 тонн", - сообщили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 118,7 км береговой линии и 228,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 435 специалистов, привлечены 207 единиц техники.