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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

С места разлива топлива под Норильском вывезли почти 158 тыс. тонн загрязненного грунта

За последние сутки вывезено более 4,6 тыс. тонн
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОРИЛЬСК, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли более 4,6 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено почти 158 тыс. тонн грунта. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе.

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 55 кубометров, всего 33 031 кубометр. <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 620 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 157 929 тонн", - сообщили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 118,7 км береговой линии и 228,7 тыс. квадратных метров загрязненной территории.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 435 специалистов, привлечены 207 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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