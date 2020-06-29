В Норильске создают искусственное русло ручья Безымянный для отвода загрязненной воды

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Искусственное русло ручья Безымянный создают в районе ТЭЦ-3 в Норильске для отвода загрязненной нефтепродуктами воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оперативных службах.

"В районе ТЭЦ-3 проведены инженерные мероприятия по созданию искусственного русла ручья Безымянный для отвода воды из основного загрязненного русла", - сказал собеседник агентства. После разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 топливо попало в ручей, а через него в реки Амбарная и Далдыкан.