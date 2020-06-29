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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В Норильске создают искусственное русло ручья Безымянный для отвода загрязненной воды

После ЧП на ТЭЦ-3 топливо попало в ручей, а через него в реки Амбарная и Далдыкан

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Искусственное русло ручья Безымянный создают в районе ТЭЦ-3 в Норильске для отвода загрязненной нефтепродуктами воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в оперативных службах.

"В районе ТЭЦ-3 проведены инженерные мероприятия по созданию искусственного русла ручья Безымянный для отвода воды из основного загрязненного русла", - сказал собеседник агентства. После разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 топливо попало в ручей, а через него в реки Амбарная и Далдыкан.

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"По результатам отобранных проб превышений концентраций нефтепродуктов в Амбарной ниже места впадения в Далдыкан не выявлено", - сообщили в оперативных службах. В субботу уровень ПДК в Амбарной был превышен в два раза. "За сутки специалисты нарастили протяженность боновых заграждений с 11 до 14 км. Сейчас на водоемах установлено 119 заградительных линий", - сказал собеседник агентства.

29 мая после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка более 21 тыс. кубометров дизельного топлива. Площадь загрязнения акватории рек Далдыкан и Амбарная составила 1,6 кв. км, загрязненной территории - почти 9 га.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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