В красноярском СИЗО-1 ввели карантин из-за коронавируса

"На сегодняшний день в СИЗО-1 среди подозреваемых и обвиняемых выявлены случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией в бессимптомной и легкой форме, состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится сообщении. Введен карантин, арестованные находятся под постоянным наблюдением врачей медико-санитарной части № 24 ФСИН РФ.

ТАСС, 29 июня. Врачи обнаружили вспышку коронавирусной инфекции в красноярском СИЗО-1, в следственном изоляторе введен карантин. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления ФСИН России по Красноярскому краю.

Медики дежурят в СИЗО-1 круглосуточно, запасы средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств достаточны. Сотрудники СИЗО-1 продолжают работать по двухнедельному графику без возможности выхода за пределы учреждений, уточняется в сообщении.

СИЗО-1 находится в Красноярске, предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Также в нем находятся осужденные на лишение свободы на срок не свыше шести месяцев, оставленные в следственном изоляторе с их письменного согласия.

По данным регионального оперативного штаба на 26 июня, в Красноярском крае лабораторно подтверждено заболевание у 8 331 человек, в том числе у 149 за минувшие сутки, 3401 человек выздоровел, 107 умерли.