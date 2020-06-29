Коронавирус выявили у 46 медиков в краевой больнице на Алтае

"По итогам эпидемиологического расследования в онкологическом диспансере зарегистрировано 17 медицинских работников, инфицированных вирусом, <...> и 35 пациентов. По результатам расследования установлено, что заболеваемость произошла вследствие заноса как пациентами, так и персоналом медучреждения. Дальнейшее распространение произошло вследствие того, что пациенты достаточно скученно находились в палатах, питание происходило в общем буфете, от высокого уровня контактов", - сказала Калинина.

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Положительный тест на коронавирус подтвержден у 46 медицинских работников в краевой клинической больнице в Алтайском крае. Также он выявлен у 17 медработников и 35 пациентов в онкодиспансере региона, сообщила в понедельник на пресс-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина.

По словам министра здравоохранения края Дмитрия Попова, статистики по умершим онкобольным в крае, имевшим коронавирус, нет. Отвечая на вопрос ТАСС о ситуации в краевой клинической больнице, он пояснил, что там выявлено 46 представителей медперсонала с коронавирусом: 14 врачей, 24 средних медработника и восемь младших медработников. Попов не уточнил, сколько пациентов с коронавирусом было выявлено в краевой клинической больнице. Он отметил, что под контролем Роспотребнадзора там ведутся противоэпидемические мероприятия.

"На сегодня мероприятия проводятся в отделении нарушения мозгового кровообращения и в отделении гемодиализа. Все мероприятия проводятся с прошлой недели, будут иди на протяжении 14 дней", - сказала Калинина.

По словам Попова, случаи коронавируса выявлены в 68 медорганизациях края. Общее количество медработников с выявленным вирусом - 412, в том числе 88 врачей, 240 медработников среднего звена, 84 младших медработника. По данным регионального оперштаба, за сутки в крае зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса. Всего в регионе вирус выявлен у 3 909 человек, выписаны по выздоровлению - 2 754.