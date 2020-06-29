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Новосибирский арбитраж ввел процедуру наблюдения в компании "Енисейавтодор"

Решение принято по заявлению индивидуального предпринимателя

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области по заявлению индивидуального предпринимателя Ирины Осиповой ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении дорожно-строительной компании "Енисейавтодор" (входит в группу компаний "Новосибирскавтодор"), занимающейся, в частности, капремонтом дорог в Красноярском крае и других регионах, говорится в определении суда.

"Признать обоснованным заявление индивидуального предпринимателя Осиповой Ирины Дмитриевны о признании должника - акционерного общества "Енисейавтодор" несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении акционерного общества "Енисейавтодор" процедуру банкротства - наблюдение", - говорится в определении суда.

В реестр требований кредиторов "Енисейавтодора" включены требования предпринимателя в сумме порядка 410 тыс. рублей. Временным управляющим компании утвержден Евгений Алексеенко.

АО "Енисейавтодор" (входит в группу компаний "Новосибирскавтодор") является одной из дорожно-строительных компаний Красноярского края, оказывает услуги как капремонта автодорог и инженерных сооружений, так и их содержания. Работает в Красноярском крае и за его пределами.

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РоссияКрасноярский крайНовосибирская область
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