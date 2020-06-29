Суд сократил срок бывшему замглавы СО РАН по делу о растрате

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю председателя Сибирского отделения РАН Ивану Благодырю по делу о соучастии в растрате и сократил для него срок лишения свободы с 4 лет до 3 лет и 9 месяцев. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель суда.

"Приговор Фрунзенского районного суда изменен без изменения квалификации, со снижением наказания до 3 лет 9 месяцев в части лишения свободы", - сообщил представитель краевого суда.

Суд первой инстанции назначил Благодырю наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в колонии общего режима. Представители защиты обжаловали данное решение.

Благодырь, занимавший тогда должность зампредседателя СО РАН по организационному развитию, был задержан в Новосибирске в начале 2019 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Соучастие в присвоении или растрате").

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, преступление, за которое осужден Благодырь, имело место в 2011 году, когда он занимал пост директора РАО "ЭС Востока". Оно связано с растратой средств Дальневосточной энергетической компании (ДЭК), в рамках которого еще рассматривается в суде дело депутата Заксобрания Приморья Виктора Милуша, исполнительного директора ДЭК. Председатель СО РАН Валентин Пармон после задержания Благодыря заявлял, что работал с ним полтора года и не имел к своему заместителю никаких претензий.

Благодырь работал в Сибирском отделении РАН с 2017 года. Ранее занимал пост заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, первого вице-премьера правительства Еврейской автономной области, много лет работал в структурах РАО "ЕЭС России".