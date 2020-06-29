Режим ЧС в лесах ввели в третьем районе Красноярского края из-за пожарной опасности

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен из-за пожарной опасности в лесах Кежемского района Красноярского края, сообщила в понедельник пресс-служба Минлесхоза региона.

Режим ЧС ранее был введен в лесах двух районов: Мотыгинском и Эвенкийском. По оперативной информации регионального Лесопожарного центра на 9:00 (5:00 мск) 29 июня, на территории края действуют 85 лесных пожаров на площади 31,6 тыс. га. Горит тайга в северных районах: Богучанском, Мотыгинском, Кежемском, Эвенкийском, Енисейском и Северо-Енисейском.

"В Эвенкийском, Мотыгинском, Кежемском районах введены режимы ЧС, доступ людей в леса запрещен", - сообщили в пресс-службе.

На севере края усилена группировка лесопожарных формирований. Туда доставили специалистов федерального резерва ФБУ "Авиалесохрана", а также сотрудников центральных и южных подразделений краевого Лесопожарного центра. Всего в рамках маневрирования в районы с напряженной лесопожарной обстановкой направлены более 460 специалистов.

Основная часть возгораний зафиксирована в труднодоступных районах, авиацией туда доставили бойцов лесного спецназа, которые сразу же приступили к тушению. Угрозы населенным пунктам нет. Уже остановлено распространение 10 пожаров.

По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз.