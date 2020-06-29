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Под Норильском загорелся полигон промышленных отходов на 1 тыс. кв. м

По данным источника ТАСС, он расположен в пяти километрах от города, угрозы строениям нет
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© Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на полигоне твердых промышленных отходов в Норильске, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Около 09:00 мск на полигоне твердых промышленных отходов произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров. Свалка расположена в пяти километрах от города, угрозы строениям нет. Дым относит в сторону от города", - сказал собеседник агентства. Если ветер изменит направление, то будет задействована лаборатория для измерения ПДК вредных веществ.

В региональном главке МЧС подтвердили факт пожара. В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что в 13:01 по местному времени пожар был локализован.

Полигон принадлежит ООО "Байкал-2000". По данным из открытых источников, компания занимается вывозом и утилизацией отходов. Лицензия ей выдана в том числе на опасные отходы.

По факту пожара организовавана проверка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Проверку организовали <...>. Будет проверено соблюдение экологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности", - сообщили в прокуратуре.

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