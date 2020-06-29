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В "Норникеле" заявили, что не размещали отходы промпроизводства на загоревшемся полигоне

Представитель компании сообщил, что она размещает там кирпичи, бетон, бытовые отходы, отметив при этом, что полигон не принадлежит "Норникелю"

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" не размещала отходы промышленного производства на полигоне твердых промотходов "Байкал-2000" под Норильском, где в понедельник произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров. В настоящее время пожар локализован.

"Мы размещаем там бой - кирпичи, бетон, бытовые отходы, не отходы производства. По нашей информации, никаких вредоносных и опасных отходов (по традиционной классификации) там нет", - сообщил представитель компании, добавив, что полигон не принадлежит "Норникелю".

Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска). Ранее региональный главк МЧС сообщил, что произведены замеры концентрации вредных веществ в жилом массиве, превышения ПДК не зафиксировано.

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