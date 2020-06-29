Военные развернули мобильный госпиталь в Туве для борьбы с коронавирусом

"Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест в Кызыле, развернутый военными для борьбы с коронавирусной инфекцией, начал принимать пациентов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что в понедельник по поручению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов совместно с главой республики Шолбаном Кара-оолом проверил готовность госпиталя к работе.

В полевом госпитале развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Всего от Центрального военного округа для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Туве привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.