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Пандемия коронавируса нового типа

Военные развернули мобильный госпиталь в Туве для борьбы с коронавирусом

Медучреждение на 100 мест разместилось в Кызыле

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Многопрофильный мобильный госпиталь на 100 мест в Кызыле, развернутый военными для борьбы с коронавирусной инфекцией, начал принимать пациентов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов", - говорится в сообщении.

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В военном ведомстве сообщили, что в понедельник по поручению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов совместно с главой республики Шолбаном Кара-оолом проверил готовность госпиталя к работе.

В полевом госпитале развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Всего от Центрального военного округа для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Туве привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники.

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РоссияТываПандемия коронавируса нового типа
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