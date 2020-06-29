В Кемерове возбудили уголовное дело из-за массового заражения пожилых людей в пансионате

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ в Кузбассе по результатам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело после массового заражения коронавирусом 19 постояльцев частного пансионата для престарелых в Кемерове. В ходе проверки также установлено, что пожилые люди не получали должного ухода, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"По результатам проверки в г. Кемерове в пансионате выявлены нарушения законодательства при оказании социальных услуг, ненадлежащем физическом и гигиеническом состоянии пожилых лиц. Сегодня по постановлению прокурора г. Кемерова на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры. Ранее два уголовных дела в Кузбассе по результатам прокурорских проверок уже были возбуждены в Новокузнецке, где в частных пансионатах также произошло массовое заражение пожилых людей коронавирусом. Как уточняют в прокуратуре, сейчас во всех частных пансионатах для престарелых и инвалидов в Кемеровской области проводятся прокурорские проверки на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По данным регионального оперативного штаба, на 29 июня в Кузбассе зарегистрировано 1662 случая заражения коронавирусом, в том числе 40 за последние сутки. Выздоровели 707 человек, умерли 10 пациентов. На домашней изоляции, в больницах и обсерваторах находятся еще свыше 8,4 тыс. человек.