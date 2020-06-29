На выплаты компенсаций пострадавшим от паводка на Алтае в 2018 году направят 25 млн рублей

БАРНАУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Жители Алтайского края, пострадавшие от весеннего паводка 2018 года, но так и не получившие компенсацию, получают ее в 2020 году. На эти цели из краевого бюджета направлено 25 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Губернатор Виктор Томенко принял решение о выплатах пострадавшим в весеннем паводке 2018 года и не получившим положенных выплат. Осуществление выплат начато с сегодняшнего дня - на эти цели направят 25 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

В 2018 году от подтопления пострадало более 25,3 тыс. жителей края - 24,3 тыс. из них получили компенсации из резервного фонда правительства РФ. Оставшимся приходилось подтверждать свое проживание в местах подтопления - люди вынуждены были обратиться в суды. За время судебных разбирательств федеральное законодательство изменилось.

"Граждане не могут быть заложниками ситуации. Мною дано поручение о выделении средств из краевого бюджета", - цитирует пресс-служба Томенко.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году он пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб 218 населенным пунктам. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах паводок прошел спокойно.