Режим ЧС из-за засухи ввели почти в половине районов Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пересыхания почвы ввели в 13 из 30 районов Новосибирской области, большая часть из которых расположена на юго-западе региона. Сейчас на территории пострадавших районов проводится оценка ущерба, нанесенного аграриям, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минсельхоза.

Ранее министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что засуха наблюдается в десяти из 30 районов Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Наиболее трудная ситуация с увлажнением почвы сложилась в Карасукском районе, располагающемся в степной зоне, где аграрии не смогли выполнить план по севу яровых культур. Он отметил, что засуха затронула в первую очередь южные, степные районы области. В степной зоне, по его словам, прогнозируется снижение урожайности на 30%.

"Венгеровский, Баганский, Барабинский, Татарский, Чановский, Чистоозерный, Купинский, Здвинский, Доволенский, Кочковский, Карасукский, Усть-Таркский (расположены на юго-западе региона - прим. ТАСС), Сузунский (один из центральных районов области - прим. ТАСС) [в которых ввели режим ЧС]. В ближайшее время добавится Краснозерский", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что решение о введении режима ЧС принимают муниципальные власти. Лещенко в ходе оперативного совещания правительства заявил, что продуктивные осадки на прошедших выходных зафиксированы только в двух районах области. "В настоящее время проводится формирование мероприятий по обеспечению кормами в зимний период 2020-2021 гг., в том числе обеспечения кормами поголовья животных подсобных хозяйствах на территории пострадавших районов", - сказал он.

Несмотря на засушливую погоду, власти намерены увеличить сбор зерновых в этом году. Как сообщал ранее Лещенко, аграрии Новосибирской области по итогам уборочной кампании рассчитывают собрать 2,6 млн тонн зерновых, что почти на 6,9% больше прошлогодних показателей, это связано с увеличением посевных площадей.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.