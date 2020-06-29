Результаты проб почвы с места слива жидкости под Норильском обещают к середине июля

В воскресенье в оперативные службы поступила информация о несанкционированной перекачке жидкости с химическим запахом в тундровую зону из хвостохранилища в районе обогатительной фабрики, в ГУ МЧС по региону сообщали об угрозе попадания стоков в реку Хараелах, перекачка была остановлена.

КРАСНОЯРСК, 29 июня. /ТАСС/. Эксперты из Красноярска возьмут пробы почвы в рамках мониторинга ситуации в месте слива технической воды с пруда-отстойника Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. Их результаты будут готовы в середине июля, сказал в понедельник ТАСС министр экологии и рационального природопользования региона Павел Корчашкин.

"Сегодня в Норильск вылетели специалисты краевого центра мониторинга, следуя полученным координатам сброса загрязняющих веществ, они отберут пробы воды и почвы. Методика исследования почвы предполагает естественное высыхание взятых образцов, этот процесс займет примерно полторы недели, далее последуют химические анализы. Окончательный результат мы получим через 2-2,5 недели. Эти данные мы сопоставим с информацией полученной от Росприроднадзора", - сказал Корчашкин.

Он отметил, что надзорные функции за объектам принадлежат Росприроднадзору, который уже начал свою проверку. Свою проверку ведет прокуратура. По словам министра, информацию о сливе жидкости в ведомстве получили оперативно. Сброс поверхностных вод в отстойнике связан с повышением уровня жидкости.

По данным пресс-службы компании "Норникель", для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища, руководство Талнахской обогатительной фабрики приняло решение откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. В компании отметили, что таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения обязанностей. Угрозы утечки отходов производства нет.