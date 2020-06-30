С места разлива топлива под Норильском вывезли более 162 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 30 июня. /ТАСС/. Более 4,6 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, вывезено за сутки. Всего с места аварии удалось вывезти более 162 тыс. тонн грунта, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

На эту тему

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 23 кубометра, всего 33 054 кубометр <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 655 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 162 584 тонн", - сообщили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 123,4 км береговой линии и 238,1 тыс. квадратных метров загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом - 344,2 тонны.

Ликвидацией последствий ЧП занимаются 4 357 специалистов, привлечено 211 единиц техники.