Две женщины погибли при пожаре в частном доме в селе в Томской области

ТОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС при тушении пожара, который произошел утром во вторник в двухквартирном жилом доме в селе Могочино Молчановского района Томской области, обнаружили тела двух женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Одноэтажный двухквартирный брусовой жилой дом с двумя дощатыми верандами. На момент прибытия первого подразделения горела веранда одной из квартир, крыша над ней, в квартире было сильное задымление. Пожарными в квартире были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1951 годов рождения (отравление продуктами горения)", - говорится в сообщении.

Вызов на данное ЧП поступил во вторник в 03:23 местного времени (23:23 мск), потушить огонь удалось к 06:00. В результате пожара на площади 48 кв. м сгорела крыша веранды, обгорела крыша дома, внутри и снаружи обгорели стены. В ликвидации были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава. Причины возгорания выясняются.