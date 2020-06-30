Арбитражный суд в Москве отказал в повышении тарифов на тепло в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил жалобу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о правомерности роста тарифов на тепло в Новосибирске, которое произошло летом 2019 года. Об этом говорится в картотеке суда.

В июле 2019 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал журналистам, что Департамент по тарифам Новосибирской области обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к ФАС, которая вынесла предписание повысить стоимость теплоснабжения в Новосибирской области по заявлению "Сибэко" (входит в состав Сибирской генерирующей компании (СГК), которая является основной ресурсоснабжающей организацией Новосибирска). Таким образом, тариф на теплоснабжение для населения в Новосибирской области вырос с 1 июля с 1 290 до 1 384 рублей, то есть на 7,2%, хотя ранее предполагался рост на 3,2%. Арбитражный суд Москвы ранее встал на сторону департамента, однако ФАС обжаловала его решение.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается в картотеке суда.

Летом 2019 года в Новосибирске проходил митинг против повышения тарифов на тепло и горячее водоснабжение в городе.

В свою очередь, ранее в пресс-службе СГК ТАСС сообщали, что дополнительные средства необходимы городу для обновления магистральных тепловых сетей. По данным представителей компании, повреждаемость на сетях в Новосибирске существенно выше, чем в соседних крупных городах, а инвестиции меньше.