В Приангарье семьи с детьми от 16 до 18 лет получат единовременные выплаты

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Иркутской области на сессии во вторник одобрило законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от 16 до 18 лет. Выплата является мерой поддержки семей в условиях пандемии коронавируса, сообщил на сессии председатель парламентского комитета по законодательству о здравоохранении и социальной защите Александр Гаськов.

"Законопроектом предлагается предусмотреть дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет. Размер выплат составляет 10 тыс. рублей. Хочу напомнить, что вышло два указа президента: о поддержке в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет и всем семьям с детьми до 16 лет. Вместе с тем, семьи, имеющие детей в возрасте 16-18 лет, также пострадали от ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и нуждаются в государственной поддержке", - сказал Гаськов.

Он уточнил, что в Иркутской области по данным на 1 мая 2020 года проживают 52 тыс. 588 детей в возрасте 16-18 лет. Из областного бюджета потребуется выделить 525,8 млн рублей на выплаты. Сроки осуществления выплат пока не уточняются.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей.

В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.