В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что днем 29 июня на территории очистных сооружений Вихоревского городского поселения работники предприятия в возрасте от 38 до 63 лет производили работы по замене арматуры в колодце, в результате чего произошел несчастный случай. <…> Прокуратурой Братского района организована проверка по факту гибели трех работников ООО "Объединенная Вихоревская управляющая компания", - говорится в сообщении.

Причина гибели рабочих устанавливается.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Из показаний одного из рабочих следует, что в колодец спустились сварщик и слесарь для ремонта задвижек. "В какой-то момент пошла вода, одному из рабочих удалось выбраться, а второй не смог и упал с лестницы. На помощь спустился мастер участка, но сразу потерял сознание. Следом спустился слесарь, но обратно уже не выбрался", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Иркутской области.

В новость были внесены изменения (9:22 мск) - добавлена информация от СК в четвертом абзаце.