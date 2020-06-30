Российские туристы вернулись вывозным рейсом из Душанбе в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Самолет таджикской национальной авиакомпании Somon Air, вылетевший во вторник из Душанбе (Таджикистан) с российскими туристами, приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет вылетел из международного аэропорта Душанбе в 7:09 по местному времени (5:09 мск). Согласно списку, опубликованному в официальном Telegram-канале "Госуслуги. Таджикистан - РФ", на рейс зарегистрировались более 140 пассажиров.

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов до 7 июля. На 30 июня запланировано сразу 11 полетов. В среду в Новосибирске также ожидается вывозной рейс из Индии, вылетающий по маршруту Гоа - Москва - Новосибирск. Кроме того, ожидается рейс из Индонезии.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.