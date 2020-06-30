Ученые впервые за последние 50 лет исследуют озеро Кутарамакан в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Ученые исследуют район озера Кутарамакан, расположенного на плато Путорана, малоизученного горного региона на севере Красноярского края. Подобных экспедиций в этих местах не было 50 лет, сообщила во вторник пресс-служба Объединенной дирекции заповедников Таймыра.

"Стартовала очередная сезонная экспедиция Объединенной дирекции заповедников Таймыра, посвященная сбору и анализу комплексного материала территории. В задачи специалистов входит составление ландшафтных карт, списков флоры и фауны района озера Кутарамакан. Подобных экспедиций в этом районе заповедника "Путоранский" не было с семидесятых годов прошлого века", - говорится в сообщении.

Кутарамакан расположено в западной части плато Путорана. Это длинный водоем, протяженностью около 60 километров и шириной до двух. Как пояснили ТАСС в дирекции, это одно из недоступных озер региона, здесь сохраняется нетронутая природа, редкие растения и животные, такие как путоранский снежный баран (толсторог).

По словам руководителя экспедиции Елены Поспеловой, ученые также попробуют провести мониторинг территории, опираясь на данные исследователей 1970-х годов. Основная трудность - точно определить места, которые они обследовали.

В тот период не было современных данных по геолокации. Обычно ученые записывали номер квадрата карты и какие-либо дополнительные признаки - берег реки или что-либо подобное. Сотрудники "Заповедников Таймыра" надеются, что, если им удастся локализовать место исследований семидесятых годов, то получатся интересные результаты для анализа и сравнения состояния природных комплексов тогда и сейчас.