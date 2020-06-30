В Кузбассе создают полигон для испытания технологий по восстановлению земель

КЕМЕРОВО, 30 июня. /ТАСС/. Опытный полигон для испытаний инновационных технологий биорекультивации нарушенных угледобычей земель создают на Кедровском угольном разрезе (АО "УК "Кузбассразрезуголь", входит в сырьевой комплекс УГМК) в Кемерове. Совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии (ФИЦ УУХ) СО РАН угольщики будут испытывать разные виды растений в различных климатических и геологических условиях, чтобы выявить лучшие технологии рекультивации, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе УК "Кузбассразрезуголь".

"Полигон представляет собой 30 опытных делян, на которых будет испытываться различный видовой состав деревьев и кустарников, травянистых растений, применены перспективные приемы повышения эффективности рекультивации", - цитирует компания заведующего лабораторией рекультивации ФИЦ УУХ СО РАН Владимира Уфимцева.

Экспериментальную площадку разместят на территории бывшего отвала, который образовался на разрезе в результате открытой угледобычи. На площади около 3 га будут воссозданы природно-климатические и геологические условия различных районов Кузбасса - от горно-таежных до степных, в зависимости от того, сколько света и влаги попадает на тот или иной участок полигона. В компании отвечают, что такой проект в Кузбассе, на который приходится 60% российской угледобычи, реализуется впервые.

"Впервые в Кузбассе мы приступили к реализации масштабного проекта экологического полигона опытного назначения. Он должен вобрать в себя на практике все имеющиеся на сегодня, в том числе инновационные методики, многие из которых пока существуют только на бумаге. Это позволит сделать выбор наилучших доступных технологий в сфере биорекультивации для условий конкретного предприятия и начать их поэтапное внедрение в промышленных масштабах", - отметил заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию УК "Кузбассразрезуголь" Виталий Латохин.

Рекультивация нарушенных при добыче земель - обязанность всех угольных компаний. При восстановлении участков угольщики, как правило, сталкиваются с плохой приживаемостью саженцев деревьев и кустарников. Ученые в Кемеровской области в рамках деятельности НОЦ "Кузбасс" разрабатывают технологию выращивания хвойных растений с высокой приживаемостью, которые можно применять для озеленения нарушенных угледобычей земель.