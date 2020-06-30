Этнографы проведут анкетирование коренных народов Таймыра после разлива ГСМ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Ученые Института этнологии и антропологии имени Миклухло-Маклая Российской академии наук проведут анкетирование коренных малочисленных народов Севера (КМНС) на Таймыре в Красноярском крае после разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В состав комиссии по проведению этнологической экспертизы вошли представители Федерального агентства по делам национальностей, ученые из Московского госуниверситета, Северного (арктического) федерального университета, Академии наук Якутии и Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая. Комиссии предстоит установить, как разлив нефтепродуктов может повлиять на уклад жизни и традиционные промыслы КМНС. Будут изучены текущее и будущее техногенное влияние на ведение охоты и рыбалки, оленеводства, а также сохранение культурных традиций. Специалисты оценят последствия разлива топлива для среды обитания и дадут заключение по компенсационным мерам.

"Следующим этапом этнологической экспертизы станет работа этнографов и этнологов Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН. Специалисты путем анкетирования и встреч с коренными жителями дадут оценку социально-культурной ситуации на полуострове. Также все эти дни мы уже проводим встречи и консультации с местными общинами, совместно приступили к подготовке этнографической карты, где будут отражены все хозяйствующие субъекты из коренных народов, места их промысла", - цитирует пресс-служба руководителя юридической службы этой организации Антонину Горбунову.

Сейчас ученые проводят сбор проб грунта в тундре и пробы воды в реке Амбарной и озере Пясино, которые будут анализироваться в лаборатории Московского госуниверситета. В августе будет подготовлен итоговый доклад, в котором будут содержаться предложения по компенсации вреда, нанесенного коренным народам.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей (или $150 млн), отмечая, что эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы уже вложено около 5 млрд рублей.