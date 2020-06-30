Порядка 100 спасателей МЧС покинут место разлива дизтоплива под Норильском

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Основной этап ликвидации разлива нефтепродуктов под Норильском уже завершен, в связи с чем отряд МЧС из Сибирского спасательного центра - порядка 100 человек - возвращается на место дислокации. Об этом сообщил во вторник на заседании Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

"Основные, авральные я их назову, аварийно-спасательные работы на сегодняшний день завершены. Часть общей группировки, федеральная группировка сил сегодня завершает работу. Сибирский спасательный центр в составе 99 человек убывает в пункт постоянной дислокации. Оперативный штаб Дудинского арктического поисково-спасательного отряда, КГКУ "Спасатель" будут продолжать [работать] до особого распоряжения главы МЧС России", - сказал Лисин, уточнив, что всего от МЧС на месте аварии работают в настоящий момент 437 человек личного состава и 211 единиц техники.

Он добавил, что всего за время работ по ликвидации последствий аварии с места ЧП было вывезено 162 тыс. тонн загрязненного грунта, собрано 33 тыс. кубов топливно-водяной смеси, в том числе с акватории - 25,5 тыс. кубических метров. Заполнено 117 емкостей для временного хранения топливно-водяной смеси общим объемом 28 тыс. кубических метров. Основные усилия группировки спасателей в настоящее время направлены на установку дополнительных сорбирующих бонов в акватории. Обработано сорбентом 123 км береговой линии. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 4 357 специалистов, привлечено 211 единиц техники.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы.