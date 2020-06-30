Резиденты территорий опережающего развития в Приангарье будут получать землю без торгов

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии во вторник одобрили законопроект о предоставлении земельных участков без торгов резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которых в регионе создано четыре. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, резиденту территории опережающего социально-экономического развития в аренду без проведения торгов. Документ разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности ТОСЭР, создаваемых в моногородах, привлечения потенциальных резидентов и упрощения процедуры предоставления земельных участков для реализации инвестпроектов", - сказано в сообщении.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, сейчас резиденты ТОСЭР получают земельные участки для реализации инвестпроектов на общих условиях путем проведения торгов.

Территории опережающего развития в Иркутской области созданы в моногородах Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Саянск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития региона, там работает 21 резидент. По состоянию на 1 апреля 2020 года они создали более 700 новых рабочих мест, вложив в свои инвестпроекты свыше 707 млн рублей.

Для резидентов ТОСЭР предусмотрены налоговые льготы и преференции.