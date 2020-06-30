Содержание вредных веществ в водоемах Норильска из-за аварии на ТЭЦ не превышает 14 ПДК

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации вредных вещества в водоемах Норильска спустя месяц после разлива дизтоплива из-за аварии на ТЭЦ сократилось с "десятков тысяч" до 1-14 раз. Об этом сообщил во вторник на заседании Совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края и. о. руководителя Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Неребко.

"Анализ проб, собранный сразу после аварии, показывал превышение ПДК в десятки тысяч раз. В результате проведенных мероприятий по ликвидации последствий превышение на сегодняшний момент составляет от 14 ПДК (устье реки Далдыкан) до менее одного ПДК (это река Пясина) Соответственно, мы видим, что те меры, которые принимались - их было достаточно. На сегодняшний момент влияние на водные объекты практически блокировано", - сказал Нетребко.

Он уточнил, что в результате аварии по факту разлива нефтепродуктов окружающей среде причинен значительный вред. Подсчитают ущерб от разлива специалисты Росприродназдора в течение 36 дней. Результаты их проверки будут предоставлены компании "Норникель" для возмещения ущерба.

Ранее начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщал, что за время работ по ликвидации последствий аварии с места ЧП было вывезено 162 тыс. тонн загрязненного грунта, собрано 33 тыс. кубов топливно-водяной смеси, в том числе с акватории - 25,5 тыс. кубических метров. Заполнено 117 емкостей для временного хранения топливно-водяной смеси общим объемом 28 тыс. кубических метров. Основные усилия группировки спасателей в настоящее время направлены на установку дополнительных сорбирующих бонов в акватории. На сегодняшний день обработано сорбентом 123 км береговой линии. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 437 специалистов, привлечено 211 единиц техники.