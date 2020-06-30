В Красноярском крае горят отходы лесопиления на 2 га

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на территории деревообрабатывающего предприятия в поселке Октябрьский в Красноярском крае, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В поселке Октябрьский на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар. По предварительной информации, на площади 2 га горят отходы лесопиления и штабеля леса", - сказали в ведомстве.

Там также добавили, что пожар локализован на площади 2 га.

Была угроза распространения огня. На место следует пожарный поезд, в готовность приведена авиация. Пострадавших нет.