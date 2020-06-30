Доля дизтоплива в собранной с воды под Норильском смеси составляет около 80%

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ранее сообщалось, что спасатели собирают с поверхности воды так называемую водонефтяную смесь, однако доля содержащихся в ней ГСМ не уточнялась.

ТАСС, 30 июня. Доля дизельного топлива в смеси, собранной с водоемов под Норильском после разлива ГСМ на ТЭЦ-3, в среднем составляет 80%. Об этом во вторник сообщил первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко на заседании совета безопасности по вопросам ведения Красноярского края.

"В среднем 80% дизтоплива [содержится в собранной с водоемов водно-топливной смеси]. Были проведены в присутствии контрольных органов замеры и документирование", - сказал Дяченко.

По его словам, всего с воды собрано примерно 11-13 тыс. тонн топлива. С учетом ГСМ, которые вывозятся с территории ТЭЦ-3 в загрязненном грунте, уже собрано более 90% разлившейся жидкости, отметил Дяченко.

"У нас на площадке ТЭЦ будут, конечно, оставлены дополнительные дренажные зумпфы (скважины для сбора топлива - прим. ТАСС), которые будут контролироваться <...>. На реке мы собираемся длительное время держать сорбирующие боны", - отметил он.

Сейчас ликвидацией ЧС занимаются 437 человек, в распоряжении которых свыше 200 единиц техники.