В Новосибирске заменят сети, на которых осенью произошли крупные коммунальные аварии

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска совместно с Сибирской генерирующей компанией (СГК) планирует в текущем году заменить магистральные сети, на которых в ноябре прошлого года произошли крупные коммунальные аварии, оставившие жителей десятков многоквартирных домов в морозы без тепла. Об этом сообщил на круглом столе в пресс-центре ТАСС во вторник начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

"Второй блок [подготовки к отопительному сезону] - плановая замена тепловых сетей. Приоритеты совместно с СГК были расставлены, как и в прошлом году, в этом году основной приоритет - замена магистральных сетей. Все вы помните объекты октября - ноября прошлого года. Это сети по улице Комсомольская, сети по улице Сибиряков-Гвардейцев. Эти сети на сегодняшний день в полном объеме перекладываются, они будут заменены", - сказал Перязев.

Он добавил, что общий объем заменяемых сетей "в однотрубном вычислении превысит 20 км". При этом, по словам Дмитрия Перязева, согласно оценкам мэрии, износ сетей в Новосибирске составляет 60%.

В свою очередь директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил, что капремонт сетей будет проводиться на 11 участках протяженностью около 5 км, из них 10 участков магистральных сетей. В настоящее время работы идут на семи участках, суммарно работы выполнены на 37%.

Колмаков уточнил, что бюджет ремонтной кампании этого года вырос на 20%, составив 880 млн рублей.

В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находятся 3 020 км сетей, 75% из них - старше 30 лет. В ноябре прошлого года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Самая крупная из них произошла в Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. Губернатор Андрей Травников сообщал ТАСС, что основной причиной произошедших аварий в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей в последние 15-20 лет.