Региональный центр волейбола в Новосибирске планируют открыть к сентябрю 2020 года

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Крупнейший за Уралом региональный центр волейбола в Новосибирске сдадут в эксплуатацию к сентябрю 2020 года. Спортивный объект будет принимать чемпионат мира по волейболу в 2022 году, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Вы знаете, что <…> заканчивается строительство регионального центра волейбола. Сегодня строительная готовность [составляет] более 85%. Мы к сентябрю месяцу этот объект сдаем. <…> Технические параметры этого объекта соответствуют всем требованиям международных стандартов. Объект будет принимать в 2022 году чемпионат мира по волейболу в рамках группового турнира", - сообщил Ахапов.

По его словам, распоряжением губернатора Новосибирской области на базе спортивного объекта открыта спортивная школа по волейболу, которая впоследствии получит статус олимпийского резерва. Сам спортивный объект подразумевает также возможность проведения соревнований по многим видам спорта: от игровых до индивидуальных.

Строительство волейбольного центра на 5 тыс. мест началось в 2018 году, его площадь - около 20 тыс. квадратных метров. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России - "Локомотив", который неоднократно завоевывал медали российского волейбольного чемпионата и побеждал в кубке Европейской континентальной лиги. В 2017 году "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России.

В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск. Региональный центр волейбола в Новосибирске станет одним из спортивных объектов, который примет мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году.