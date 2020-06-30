В Иркутске задержали сотрудника госинспекции труда по подозрению в получении взятки

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудник государственной инспекции труда Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за сокрытие нарушений по технике безопасности и охране труда в компании, двое работников которой погибли при строительстве водопроводных сетей в Иркутске. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полицейскими установлено, что в конце 2019 года подозреваемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 150 тыс. рублей от генерального директора одной из компаний.

"Взятка предназначалась за сокрытие выявленных нарушений по технике безопасности и охране труда в связи с несчастным случаем во время проведения работ по строительству водопроводных сетей в Ленинском районе областного центра, в результате которого погибли два человека", - сказано в сообщении.

52-летний чиновник дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".

Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что инспектор получил деньги от генерального директора ООО "Восход", который в июне был задержан за дачу взятки в размере 450 тыс. рублей чиновнику из комитета городского обустройства администрации Иркутска за то, чтобы был заключен муниципальный контракт по строительству сетей водоснабжения.