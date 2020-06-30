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В Гидрометцентре отметили сложную пожароопасную ситуацию в Сибири

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд уточнил, что к возникновению пожаров могут привести дефицит осадков и антициклон

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожароопасности отмечается в Сибири. Особенно сложная пожароопасная ситуация - на севере Красноярского края и в Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По этой карте видно, что в Сибири все розового и красного цвета [цвета, обозначающие высокий уровень пожароопасности]. Для возникновения пожаров очень много природных причин", - сообщил он на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

По словам Вильфанда, к данным причинам относятся, в частности, дефицит осадков и антициклон. Особенно сложная пожароопасная ситуация - на севере Красноярского края и в Якутии, отметил метеоролог.

Теги
РоссияЯкутияКрасноярский крайВильфанд, Роман Менделевич
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