В Гидрометцентре отметили сложную пожароопасную ситуацию в Сибири

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Высокий уровень пожароопасности отмечается в Сибири. Особенно сложная пожароопасная ситуация - на севере Красноярского края и в Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По этой карте видно, что в Сибири все розового и красного цвета [цвета, обозначающие высокий уровень пожароопасности]. Для возникновения пожаров очень много природных причин", - сообщил он на пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

По словам Вильфанда, к данным причинам относятся, в частности, дефицит осадков и антициклон. Особенно сложная пожароопасная ситуация - на севере Красноярского края и в Якутии, отметил метеоролог.