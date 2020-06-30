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В Иркутской области создали совет по развитию системы патриотического воспитания

Планируется, что в него войдут не более 17 человек

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области решили создать при региональном парламенте координационный совет, который займется развитием системы патриотического воспитания. Положение о совете было принято на сессии Заксобрания во вторник.

"Координационный совет - это коллегиальный совещательный и консультативный орган, который обеспечит взаимодействие институтов гражданского общества с целью создания и совершенствования системы патриотического воспитания в Иркутской области. Мы полагаем, что орган будет конструктивным, результативным и продвинет вопросы патриотического воспитания в регионе", - сообщила на сессии председатель парламентского комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова, представляя проект постановления.

Она пояснила, что предстоит определить состав совета. В него должны войти не более 17 человек. Возглавит его председатель Законодательного собрания. В состав также войдут депутаты областного парламента, представители общественных, некоммерческих организаций.

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