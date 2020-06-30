Новосибирские власти планируют создать туристический кластер в бору на берегу Оби

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют до конца 2025 года создать на территории трех районов региона туристический кластер "Караканский бор", который разместится в одноименном сосновом лесу, расположенном на побережье Новосибирского водохранилища. На первом этапе на месте планируется провести учет и оценку уже существующей на территории туристической инфраструктуры объектов, сообщил ТАСС генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Александр Зырянов.

Караканский бор - территория соснового леса в Ордынском районе, захватывающая также Искитимский, Сузунский районы Новосибирской области и Каменского района Алтайского края. Его площадь около 99 га, на территории сочетаются ленточные боры Алтая и приобские леса. Ранее новосибирские власти планировали присвоить бору статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) в рамках нацпроекта "Экология", уже сейчас на территории бора действует зона покоя, в которой запрещена охота на некоторые виды птиц.

"Программа развития туризма в регионе будет прорабатываться еще около полугода, пока это еще только каркас, она будет дорабатываться и обсуждаться со всеми участниками туристической индустрии и районами. Хотелось бы создать кластер до 2025 года", - сообщил ТАСС генеральный директор АИР Александр Зырянов.

Кластер разместится на территории на юго-востоке региона. Сейчас его на территории каждое лето отдыхает до 20 тыс. человек. Жители Новосибирской области и соседних регионов нередко посещают Караканский бор для того, чтобы собирать грибы и другие дикоросы. Как пояснили в АИР, несмотря на наличие на территории более 100 туристических объектов, все они находятся достаточно далеко друг от друга, потому что зачастую располагаются в разных населенных пунктах. Для того, что объединить все эти организации, на первом этапе планируется оценить возможности гостиниц и других мест размещения туристов, а также составить карту будущего туристического кластера, где будут учтены особо охраняемые природные зоны.

К 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток с 1,1 до 1,5 тыс. человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического и медицинского туризма.