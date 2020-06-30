Опекуна пяти детей на Алтае осудили за жестокое обращение с подопечными

БАРНАУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Женщина-опекун из Заринского района Алтайского края приговорена к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно за жестокое обращение с подопечными. Под опекой у 62-летней женщины были пять детей, к которым она систематически применяла физическое и психологическое насилие, сообщается на сайте прокуратуры по региону во вторник

"Женщина признана виновной в том, что с сентября 2015 года по октябрь 2019-го, будучи опекуном пяти детей, систематически наносила им побои и другие насильственные действия, причиняла физическую боль, физические и психические страдания. Она ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетних, жестоко обращалась с ними", - сообщает прокуратура.

Ей назначено наказание - три года и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей. Ранее прокуратура приняла меры в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей должностными лицами и председателем комитета администрации Заринского района по образованию и делам молодежи, которые осуществляют опеку и попечительство. Педагогические работники и директор школы не сообщили в прокуратуру и ОВД об известных им фактах жестокого обращения с детьми.

В адрес главы района и директора школы внесены представления об устранении нарушений законодательства, они удовлетворены.