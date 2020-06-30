Новосибирский облизбирком объяснил ситуацию с пенсионером, якобы голосовавшим четырежды

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Пенсионер из города Искитима Новосибирской области, который, по данным ряда СМИ, якобы проголосовал по поправкам к конституции за 4 человек, на самом деле по ошибке заполнил несколько заявлений, но голосовал только один раз, сообщили в областной избирательной комиссии.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что пенсионер из города Искитим под Новосибирском якобы проголосовал по поправкам к Конституции РФ сразу за несколько человек, прописанных в его доме.

"В голосовании на дому принял участие только один участник голосования, фактически заполнивший только свой бюллетень. Голосование проводили два члена участковой комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателя, назначенного Общественной палатой Новосибирской области". - говорится в сообщении.

Отмечается, что, получив четыре заявления о голосовании на дому от участников голосования, два члена УИКа и наблюдатель выехали по адресу. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора они не заходили в дом, а вышедший к ним мужчина ошибочно заполнил все четыре заявления, о чем он предупредил членов УИК.

После этого пенсионер получил один бюллетень, заполнил его и опустил в урну. В свою очередь, члены УИК внесли отметку об одном проголосовавшем. "Учитывая, что заявления были испорчены, участковая комиссия планировала вернуться на избирательный участок и вновь приехать по данному адресу для проведения голосования остальных участников, - отмечается в сообщении. - Членам участковой комиссии № 1405 указано на более четкое соблюдение процедуры голосования при проведении голосования на дому".