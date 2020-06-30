В лесах вокруг Братска ограничили хозяйственную деятельность

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии во вторник приняли постановление о создании лесопаркового зеленого пояса площадью 36 тыс. 356 га вокруг города Братска, то есть ограничили на этой территории хозяйственную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Заксобрания.

Братск входит в число российских городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. По данным Братской межрайонной природоохранной прокуратуры, крупнейшими загрязнителями воздуха в городе являются Братский алюминиевый завод "Русала" и лесоперерабатывающий комплекс группы "Илим".

"Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли постановление о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Братска. <…> Принятым постановлением предусмотрено создание пояса площадью 36 тыс. 356 га", - говорится в сообщении.

В документах, размещенных на сайте Заксобрания, уточняется, что лесопарковый зеленый пояс - это территория, на которой ограничено природопользование и хозяйственная деятельность, в частности вырубки леса.

Как сообщал ТАСС, Братск вошел в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" как один из наиболее загрязненных городов в России. В населенном пункте, где проживают более 236 тыс. человек, планируется реализовать инвестиционные проекты по газификации, снижению объема выбросов от промышленных предприятий и транспорта. К 2024 году в Братске планируется сократить выбросы загрязняющих веществ почти на 20%.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить более 4 трлн рублей.