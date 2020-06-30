Документы на участие в выборах губернатора Иркутской области подали 17 человек

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора, назначенные на 13 сентября, завершилось во вторник в Иркутской области, документы в избирательную комиссию региона подали 17 претендентов. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

"Сегодня, 30 июня, в 18:00 (13:00 мск) часов истек срок представления документов о выдвижении на досрочных выборах губернатора Иркутской области. Рабочая группа при облизбиркоме сегодня приняла документы от трех кандидатов-самовыдвиженцев. <…> Таким образом, на пост губернатора Иркутской области претендуют 17 человек", - говорится в сообщении.

На пост главы региона претендуют 11 самовыдвиженцев. Это врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, домохозяин Александр Плескач, пенсионер Валерий Николаев, делопроизводитель Центра обеспечения судебных участков мировых судей Наталья Киселева, генеральный директор ООО "Смартлидер" Анатолий Сопов, президент компании ГСА Сергей Гагаркин, временно неработающие Денис Букалов, Андрей Ибрагимов и Вадим Катков.

КПРФ выдвинула депутата Госдумы Михаила Щапова, партия "Родина" - лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера заксобрания Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко, Коммунистическая партия социальной справедливости - проректора по административно-хозяйственной и производственной деятельности Иркутского национального исследовательского технического университета Геннадия Щадова.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее сообщал ТАСС, что партия поддержит кандидатуру Кобзева.

Досрочные выборы губернатора в Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.