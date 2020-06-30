Один из крупнейших бассейнов Новосибирска реконструируют к 2022 году

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Бассейн Спортивного Клуба Армии (СКА), один из самых крупных в Новосибирске, реконструируют к 2022 году. Спортивный объект около десяти лет находится в аварийном состоянии, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Бассейн СКА у нас уже около десяти лет стоит в таком полуразрушенном состоянии. Сегодня готовится проект, на конец года мы выходим на стадию строительства. В региональном и в федеральном бюджете средства запланированы, и в 2022 году бассейн СКА должен открыть свои двери и для массового спорта, и для наших профессионалов, которые несомненно будут прославлять и далее нашу плавательную братию, и подводников, которые традиционно привозят медали с различных чемпионатов международных и европейских", - сообщил Ахапов.

По словам министра, предполагается, что на реконструкцию бассейна необходимо порядка 400-450 млн рублей. "Сегодня в федеральном бюджете более половины этих денег уже обозначены, но мы собираемся на будущий год в преддверии рассмотрения федерального бюджета построить диалог с Министерством спорта РФ таким образом, чтобы нам еще больше было выделено средств из федерального бюджета", - пояснил Ахапов.

Находящиеся в центральной части Новосибирска бассейн и стадион СКА принадлежали ранее Министерству обороны РФ, в 2012 году спортивные объекты были переданы в собственность Новосибирской области. Региональные власти приняли решение снести стадион из-за ветхости расположенных на его территории объектов, а бассейн отремонтировать, однако на тот момент средств на реконструкцию объекта не нашлось. В 2018 году Министерство спорта РФ и власти Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предполагается строительство ледовой арены к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года, волейбольного центра и в том числе реконструкция бассейна СКА.

Бассейн СКА был построен в 1960-х года на территории военного городка в центральной части Новосибирска. Площадь бассейна составляет около пяти тысяч квадратных метров. Это один из двух самых крупных и глубоких тренировочных плавательных бассейнов в городе - длина дорожек достигает 50 метров, а глубина - около шести метров.