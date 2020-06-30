Новосибирский губернатор предложил тиражировать новые формы голосования по конституции

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил распространить и на другие избирательные процедуры новые формы голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это может стать хорошей практикой при голосовании в сентябре, когда жители больших городов зачастую предпочитают поездку на дачу походу на избирательный участок, сказал Травников в эфире телеканала "Россия - 24".

"Мне кажется, некоторые новации этого голосования заслуживают того, чтобы их использовать в дальнейшем в избирательном процессе. Приведу пример, мы знаем, что как минимум один сентябрьский выходной, сейчас это практически каждый год, наши горожане находятся в противоречии: или исполнить свой гражданский долг и пораньше вернуться в город и проголосовать, или задержаться на любимой даче и подольше отдохнуть. Может быть какие-то формы голосования, которые были опробованы сейчас, помогут избежать вот этого внутреннего противоречия", - сказал Травников.

Он также уточнил, что в Новосибирской области, где зарегистрировано около 2,15 млн избирателей, в настоящее время из-за жаркой погоды востребовано голосование на придомовых территориях. По словам Травникова, поступает много заявок от ТОС (Территориальное общественное самоуправление).

По данным избирательной комиссии региона по состоянию на 29 июня в Новосибирской области проголосовали 597 886 избирателей, что составляет 27,8%. При этом в помещениях проголосовали 66% от общего числа проголосовавших. Активнее голосуют жители районов области, самыми активными стали Здвинский, Кыштовский, Чановский, Черепановский районы, где явка по состоянию на понедельник составила от 60 до 63%.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня, предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".