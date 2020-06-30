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Пожар на полигоне промышленных отходов под Норильском потушен

Его площадь составила 1,4 тыс. кв. м

КРАСНОЯРСК, 30 июня. /ТАСС/. Пожар на полигоне твердых промышленных отходов "Байкал-2000" под Норильском на севере Красноярского края потушен. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

Пожар на полигоне произошел в понедельник, в тот же день он был локализован. Утром 30 июня ведомство заявило о ликвидации открытого горения. На полигоне работала тяжелая техника по разбору мусора, велась проливка территории.

"Пожар на полигоне твердых промышленных отходов "Байкал" ликвидирован на площади 1,4 тыс. кв. метров", - сказал представитель ведомства.

Ранее министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Корчашкин сообщал, что на полигоне хранятся отходы четвертого и пятого класса опасности, произошло возгорание строительных отходов.

Полигон находится в пяти километрах от Талнаха (район Норильска). Ранее, по данным регионального главка МЧС, превышения ПДК вредных веществ в воздухе не было зафиксировано.

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