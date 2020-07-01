{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте разлива ГСМ в Норильске

Группировка занималась, в частности, транспортировкой емкостей для сбора воды при помощи плавсредств и сбором грунта

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работы на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"Аэромобильная группировка сибирского спасательного центра МЧС России завершила работу по ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае. 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России (пос. Кумысный, Новосибирская область) прибыли в пункт постоянной дислокации после командировки в город Норильск Красноярского края", - сказал представитель оперштаба.

Группировка занималась транспортировкой емкостей для сбора воды при помощи плавсредств, сбором грунта и топливно-водяной смеси, обработкой сорбентом береговой линии.

"Все задачи, которые ставил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне", - отметили в штабе.

Ранее начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин сообщал, что на месте разлива остаются работать оперативный штаб Дудинского арктического поисково-спасательного отряда, КГКУ "Спасатель". Всего от МЧС на месте аварии работали 437 человек личного состава и 211 единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Пандемия коронавируса нового типа
В Красноярском крае закрыли КПП, введенные из-за коронавируса на дорогах
Указ о создании этих постов был подписан 10 апреля
Читать полностью