Аэромобильная группировка МЧС завершила работу на месте разлива ГСМ в Норильске

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России завершила работы на месте разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"Аэромобильная группировка сибирского спасательного центра МЧС России завершила работу по ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае. 100 военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России (пос. Кумысный, Новосибирская область) прибыли в пункт постоянной дислокации после командировки в город Норильск Красноярского края", - сказал представитель оперштаба.

Группировка занималась транспортировкой емкостей для сбора воды при помощи плавсредств, сбором грунта и топливно-водяной смеси, обработкой сорбентом береговой линии.

"Все задачи, которые ставил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, были выполнены в срок на высоком профессиональном уровне", - отметили в штабе.

Ранее начальник регионального главка МЧС Игорь Лисин сообщал, что на месте разлива остаются работать оперативный штаб Дудинского арктического поисково-спасательного отряда, КГКУ "Спасатель". Всего от МЧС на месте аварии работали 437 человек личного состава и 211 единиц техники.