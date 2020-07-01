С места разлива топлива под Норильском вывезли более 167 тыс. тонн загрязненного грунта

НОРИЛЬСК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели за сутки вывезли почти 4,7 тыс. тонн грунта, загрязненного при разливе нефтепродуктов под Норильском, всего с места аварии вывезено более 167 тыс. тонн грунта. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

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"За сутки собрано топливно-водяной смеси 30 кубометров, всего 33 084 кубометр <...> В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 696 тонн загрязненного поверхностного грунта, всего - 167 280 тонн", - отметили в оперштабе.

С начала операции сорбентом обработано 126,9 км береговой линии и 245,1 тыс. кв. м загрязненной территории, собрано грунта с отработанным сорбентом - 351,7 тонны.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта и в водоемы. Ликвидацией последствий ЧП занимаются 358 специалистов, привлечено 206 единиц техники.